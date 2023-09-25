Больше половины россиян не готовы к переездам ради карьеры

Более половины россиян (54%) не готовы менять своё место жительства ради карьеры. Об этом сообщает Радио1 со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом «Авито Работа», участие в котором приняли более 10 тысяч человек.

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Выяснилось, что 38% опрошенных уже хотя бы раз переезжали по работе в другой город. Ожидаемо, чаще всего это были Москва (24%), Санкт-Петербург (10%). Среди других городов респонденты называли Краснодар, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.