Больше половины россиян не готовы к переездам ради карьеры
Более половины россиян (54%) не готовы менять своё место жительства ради карьеры. Об этом сообщает Радио1 со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом «Авито Работа», участие в котором приняли более 10 тысяч человек.
Выяснилось, что 38% опрошенных уже хотя бы раз переезжали по работе в другой город. Ожидаемо, чаще всего это были Москва (24%), Санкт-Петербург (10%). Среди других городов респонденты называли Краснодар, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.
Более легки на подъём мужчины. Готовность к переезду чаще выражали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (68%). Переехать ради карьеры согласились бы 56% опрошенных в возрасте 24-35 лет, тогда как в возрастной группе 35 до 45 лет таких нашлось 49%.