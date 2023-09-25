Умер советский актер и режиссер Владимир Хмельницкий

На 89-м году жизни скончался советский и украинский режиссер и актер Владимир Хмельницкий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

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Отмечается, что Хмельницкий умер 24 сентября. Причина его смерти не указывается.

Хмельницкий родился в городе Умань, Черкасская область. Окончил экономический факультет ВГИКа. Затем работал в Алма-Атинской киностудии, Киевской студии телевидения и «Киевнаучфильме».