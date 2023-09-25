Минобрнауки разработало правила поступления в вузы на следующий год
Министерство науки и высшего образования России разработало проект приказа с правилами приема в университеты в 2024/2025 учебном году, документ опубликован 25 сентября на портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что предлагаемый порядок регламентирует поступление на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Согласно документу, абитуриент сможет подать заявление одновременно на пять направлений подготовки. Проект приказа в частности регламентирует также единые сроки проведения приемной кампании и вопрос предоставления льгот при поступлении для участников спецоперации и Героев России.
Также приводится полный список данных, которые абитуриент должен предоставить в заявлении на поступление, в том числе ФИО, паспортные данные и СНИЛС.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что в 2023 году заявления в вузы подали девятьсот тысяч абитуриентов. Наиболее популярными являются направления подготовки, связанные с информационными технологиями: прикладная математика, прикладная информатика, информационная безопасность и другие. Традиционными лидерами являются педагогическое и медицинское образование. Сохраняется спрос и на такие специальности, как экономика, менеджмент и юриспруденция.