Артур Смольянинов* сообщил, что Россия лишила его работы и семьи

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел в нее вернуться, сообщает «Абзац». По словам звезды «9 роты», родная страна лишила его работы, семьи, обезумела и предала его. Смольянинов также заявил, что Россия превратила в посмешище собственные законы, а своих граждан сделала ресурсом.

В мае 2023 года Смольянинов был включен в перечень террористов и экстремистов, сообщалось на сайте Росфинмониторинга.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что пока Смольянинов будет находиться в списке террористов и экстремистов, в кино он сниматься не сможет. По словам правозащитника, если все же Смольянинов и получит роль, то проблемы с показом кинокартины однозначно будут. Актер выступал против боевых действий на Украине и критиковал российскую власть, он уехал из России.