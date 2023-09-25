Медведев: В РФ прорабатывают использование загранпаспортов при получении госуслуг
Власти страны прорабатывают возможность использовании загранпаспортов при совершении юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — написал он.
По словам Медведева, данная тема обсуждалась на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики.
Также зампред указал, что в России растет поток иностранных граждан, только в первом полугодии 2023 года страну посетили 8,2 миллиона приезжих (на 62% больше, чем в аналогичный период 2022 года).
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