Матвиенко назвала космическими цены на новые школьные учебники

Сразу в нескольких регионах в школах не хватает учебников — этот вопрос губернаторам надо взять под личный контроль. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам выступлений руководителей Рязанской области в рамках формата «Часа субъекта РФ».

Она рассказала, что по сообщениям региональных СМИ, в школах в некоторых регионах, включая Рязанскую область, не хватает учебников по ряду предметов. Среди них — «История России», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), «Теория вероятности и статистика» за 10-й класс.

«Это системная проблема — новые учебники не успели напечатать, поставить на места, цены на них взлетели, они космические! Люди жалуются — надо закрыть эту проблему, учебники должны быть в школах», — заявила спикер.

Матвиенко убеждена, что Минпросвещения РФ должно проанализировать ситуацию и разобраться, почему так происходит.

«Может, можно старые ученики где-то использовать — главное, чтобы дети могли учиться нормально», — заявила Матвиенко.