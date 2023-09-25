"Движение первых" открыло более 30 тыс. первичных отделений
Более 30 тыс. первичных отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" открыто в России. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева на заседании президиума фракции "Единой России".
"Мы расширяем возрастные границы, для нас это очень важно. Мы понимаем, что крайне важная для нас аудитория - это дети. Поэтому, безусловно, вместе развиваем "Движение первых". Здесь на сегодняшний день уже более 30 тыс. первичных организаций по всей стране создано. Сегодня для нас большой вызов - это организация регулярной деятельности движения на базе первичных организаций и уход от формализма на местах", - сказала она.
Разуваева отметила, что сейчас идет "ожесточенная борьба за умы молодого поколения", в этом вопросе важно наполнять интернет-пространство патриотическим контентом.
"Мы развиваем создание творческого контента посредством реализации проекта "Таврида". Это патриотические песни, стихи, музыка, посвященные героям нашей страны. Это деятельность общества "Знание", у нас уже более 23 тыс. лекторов общества. И, конечно, мы занимаемся не только созданием контента и его продвижением, но и блокировкой деструктивного контента", - сказала она.