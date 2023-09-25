"Движение первых" открыло более 30 тыс. первичных отделений

"Мы расширяем возрастные границы, для нас это очень важно. Мы понимаем, что крайне важная для нас аудитория - это дети. Поэтому, безусловно, вместе развиваем "Движение первых". Здесь на сегодняшний день уже более 30 тыс. первичных организаций по всей стране создано. Сегодня для нас большой вызов - это организация регулярной деятельности движения на базе первичных организаций и уход от формализма на местах", - сказала она.