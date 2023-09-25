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"Движение первых" открыло более 30 тыс. первичных отделений

Более 30 тыс. первичных отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" открыто в России. Об этом сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева на заседании президиума фракции "Единой России".

"Движение первых" открыло более 30 тыс. первичных отделений
© РИА Новости

"Мы расширяем возрастные границы, для нас это очень важно. Мы понимаем, что крайне важная для нас аудитория - это дети. Поэтому, безусловно, вместе развиваем "Движение первых". Здесь на сегодняшний день уже более 30 тыс. первичных организаций по всей стране создано. Сегодня для нас большой вызов - это организация регулярной деятельности движения на базе первичных организаций и уход от формализма на местах", - сказала она.

Разуваева отметила, что сейчас идет "ожесточенная борьба за умы молодого поколения", в этом вопросе важно наполнять интернет-пространство патриотическим контентом.

"Мы развиваем создание творческого контента посредством реализации проекта "Таврида". Это патриотические песни, стихи, музыка, посвященные героям нашей страны. Это деятельность общества "Знание", у нас уже более 23 тыс. лекторов общества. И, конечно, мы занимаемся не только созданием контента и его продвижением, но и блокировкой деструктивного контента", - сказала она.