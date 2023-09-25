Онищенко предсказал рост заболеваний "пиролой"

"145 случаев [заболевания "пиролой" в мире]. Будет расти, будут тысячи случаев, но этот вариант, он контагиозен, но он не так вирулентен, как были те начальные штаммы "омикрона", которые появились в 2020 году", - сказал он на пресс-конференции.