На Северный Кавказ доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца

"Именно сейчас наступил такой момент, когда решается дальнейшая судьба нашей Родины, нашей страны, нашей России. И поэтому всегда очень важно вознести молитвы ко Всевышнему, чтобы Он укрепил нас - и наше воинство, и весь народ - на этом пути", - подчеркнул участник Всероссийского молебна о Победе во Владикавказе Аслан Тедтоев.