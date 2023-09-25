Пушилин сообщил об отставании в подготовке к зиме в части ДНР

"В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по плану, отставание наблюдается у Зугрэса (79,5%), Ясиноватой (85,9%), Волновахского района (90,2%), Першотравневого района (89,5%), а также по некоторым объектам министерств. Показали за две недели хороший рост Дебальцево и Володарский район", - написал Пушилин в Telegram-канале по итогам оперативного совещания.