Умер Евгений Ясин

Скончался бывший министр экономики РФ Евгений Ясин
Утром в понедельник, 25 сентября, скончался научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики РФ Евгений Ясин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Ирину.
О смерти Ясина также рассказал политолог Александр Кынев. Он подчеркнул, что ученый был «человеком, гражданином, политиком». По его словам, научрук НИУ ВШЭ был умный и проницательный человек, который сделал в этой жизни «огромное число добрых дел».
«Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. Он очень многое сделал не только для меня, всегда понимал и поддерживал, но и для очень многих знакомых и незнакомых ему людей», — добавил он.
Прощание с Ясиным состоится 28 сентября.
Напомним, что Ясин занимал пост министром экономики с ноября 1994 по март 1997 года. С 1998 года по 2021 год бывший глава Минэкономики был научным руководителем НИУ ВШЭ и директором Экспертного института. Являлся первым наставником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.