В российских школах предлагают ввести предмет по конструированию беспилотников

В школьную программу необходимо ввести новые предметы, связанные со сферой конструирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), убежден председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT со ссылкой на копию документа.

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Детям важно изучать как создание и разработку, так и управление беспилотниками, считает Ветров. Делать это учащиеся могли бы, по его мнению, на специальных уроках, внеклассных занятиях или в кружках. В качестве примера он привел советские кружки в аэроклубах при школах и училищах, где занимались будущие авиаконструкторы.

"Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине", — добавил Ветров в обращении к Кравцову.

Свое предложение глава АИДТ объяснил тем, что в России заметно вырос спрос на специалистов, работающих с беспилотниками. Эксперты этой сферы могут внести большой вклад в обороноспособность страны и развитие гражданских систем БПЛА, подчеркнул он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в России до 2030 года необходимо подготовить 1 млн специалистов отрасли беспилотных систем. И даже если такого показателя удастся добиться, этого количества экспертов может не хватить из-за высоких темпов развития отрасли, подчеркнул он.