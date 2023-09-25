«Известия»: авиакомпании будут требовать больше данных о пассажирах

Власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

По словам источников издания, сейчас в эту систему передаются ФИО пассажира, дата рождения, данные документа, по которому оформлялась бронь, пункты отправления и назначения пассажира, дата поездки, пол и гражданство, номер телефона и адрес электронной почты.

Видео дня

Однако от авиакомпаний могут потребовать передавать в ЕГИС ОТБ информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь, данные о способе оплаты, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании. При этом окончательный перечень сведений пока не утвержден, пояснил источник в авиаотрасли.

Расширение списка передаваемых данных источник издания в госструктурах связал со стремлением властей «повысить уровень безопасности в это непростое время».

Собеседники газеты отметили, что правоохранительные или силовые органы различных стран используют так называемые данные записей регистрации пассажиров (Passenger Name Records, PNR) для проверки нахождения тех, кто планирует подняться на борт самолета, в списках террористов, а также подозреваемых в террористической деятельности или совершении других преступлений

При этом опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что расширения списка передаваемых данные никак не повлияет на потребителей, так как самим пассажирам не придется сообщать никаких дополнительных сведений о себе. Однако увеличение объема информации может потребовать расширения центров обработки данных (ЦОД), что может привести к дополнительным расходам.

Эксперты также считают, что такой массив данных в анонимизированном виде мог бы послужить прекрасной основой для анализа пассажиропотоков и понимания «реальной ситуации в отрасли».