«Известия»: авиакомпании будут требовать больше данных о пассажирах

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов. Сведения будут передаваться в автоматизированные государственные системы.

«Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании», — передают слова источника на авиарынке, знакомого с планами, « Известия ».

Также в ЕГИС ОТБ могут потребовать от авиакомпаний предоставить данные о багаже, информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь. Точный перечень сведений еще не определен.