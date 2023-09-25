Столичный аэропорт Домодедово возобновил работу

Московский аэропорт Домодедово вновь открылся после временных ограничений на прилеты и вылеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло аэропорта.

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Воздушная гавань начала прием и отправку рейсов. Ранее было задержано более десятка рейсов. Еще семь самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер".