Столичный аэропорт Домодедово возобновил работу

Московский аэропорт Домодедово вновь открылся после временных ограничений на прилеты и вылеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло аэропорта.
Воздушная гавань начала прием и отправку рейсов. Ранее было задержано более десятка рейсов. Еще семь самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер".
План "Ковер" объявляется "при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы". Его объявление означает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме военных и спасательных. Вечером 24 сентября Министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. 17 сентября план "Ковер" был объявлен в аэропорту Внуково.