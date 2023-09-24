Соловьев призвал отправить военных Карабаха на фронт в Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военнослужащие Нагорного Карабаха должны вступить в ряды военных корпусов ДНР и ЛНР. Он считает это справедливым, поскольку, по его словам, Россия «потеряла ребят, защищая армян в Карабахе».

«Мы потеряли наших ребят, защищая армян. Почему наши мальчишки там с оружием защищают карабахцев, а вы орете на площадках Еревана? Кто остался из армии Карабаха, [нужно] вступить в ряды первого или второго корпуса ДНР, ЛНР как отдельные воинские батальоны», — сказал Соловьев.

19 сентября Азербайджан начал на территории Нагорного Карабаха «антитеррористические мероприятия». Тогда же в Ереване начались протесты недовольных политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого считают предателем. Уже через сутки армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции. На территории находятся российские миротворцы. 20 сентября армия Азербайджана нанесла удары по российским миротворцам. Погибли шесть человек.