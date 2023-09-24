Мошенники сообщили о нападении блогера Ивана Золо на мать

Тиктокер Иван Золо стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Telegram-канала, мошенники позвонили в полицию и заявили, что Золо напал на свою мать. По их словам, 19-летний блогер пообещал обороняться ножом при попытке задержания. Сотрудники правоохранительных органов приехали на квартиру тиктокера, где убедились, что его матери ничего не угрожает.

Как отмечает издание, родительница Золо была здорова и в порядке. От блогера полицейские узнали, что это не первый подобный случай. Тиктокер заявил, что недоброжелатели часто затрудняют ему жизнь подобными звонками.

Иван Золо завел свой аккаунт в TikTok в 2020 году. Он снимает юмористические видео с танцами и караоке-дуэтами.

6 сентября Бывшая жена рэпера Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что стала жертвой мошенников. Она пожаловалась, что хакеры украли содержимое ее личного Telegram-аккаунта — фото, видео, аудио и переписки. Из-за такого взлома звезда нарушила свою аскезу на мат.