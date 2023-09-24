После атаки беспилотников в Курске отменен салют в честь дня города
В Курске отменили праздничный салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак.
Куцак написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки украинских беспилотников принято решение отменить праздничный салют в честь дня города для спокойствия и безопасности жителей.
Напомним, в воскресенье 24 сентября в Курске празднуют день 991-летие города.
Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.
До этого украинский БПЛА атаковал административное здание в Курске, повреждена крыша.