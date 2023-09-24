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После атаки беспилотников в Курске отменен салют в честь дня города

В Курске отменили праздничный салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак.

После атаки беспилотников в Курске отменен салют в честь дня города
© РИА Новости

Куцак написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки украинских беспилотников принято решение отменить праздничный салют в честь дня города для спокойствия и безопасности жителей.

Напомним, в воскресенье 24 сентября в Курске празднуют день 991-летие города.

Беспилотник атаковал административное здание в Курске

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

До этого украинский БПЛА атаковал административное здание в Курске, повреждена крыша.

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