После атаки беспилотников в Курске отменен салют в честь дня города

В Курске отменили праздничный салют в честь дня города ради спокойствия и безопасности жителей, сообщил мэр города Игорь Куцак.

Куцак написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки украинских беспилотников принято решение отменить праздничный салют в честь дня города для спокойствия и безопасности жителей.

Напомним, в воскресенье 24 сентября в Курске празднуют день 991-летие города.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.