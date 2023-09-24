Пушилин ввел в ДНР комендантский час

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел в регионе комендантский час. Соответствующий указ вступил в силу с 24 сентября, документ опубликован на официальном сайте ДНР.

Установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов, — говорится в указе.

В период действия комендантского часа также ограничивается движения общественного транспорта и частного при отсутствии специального разрешения, а также такси и служебного транспорта без необходимости.

Запрет не распространяется на сотрудников органов госвласти, некоторых служб и органов безопасности, транспорт МВД и ФСБ. Полномочиями по приостановлению действия комендантского часа, сокращения его срока наделен Оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в ДНР.