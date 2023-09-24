$96.04-0.03102.25-0.11

В ДНР ввели комендантский час

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел в регионе комендантский час. Соответствующий указ вступил в силу с 24 сентября, документ опубликован на официальном сайте ДНР.

Пушилин ввел в ДНР комендантский час
© РИА Новости

Установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов, — говорится в указе.

В период действия комендантского часа также ограничивается движения общественного транспорта и частного при отсутствии специального разрешения, а также такси и служебного транспорта без необходимости.

Запрет не распространяется на сотрудников органов госвласти, некоторых служб и органов безопасности, транспорт МВД и ФСБ. Полномочиями по приостановлению действия комендантского часа, сокращения его срока наделен Оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в ДНР.

Пушилин назвал одну из ключевых задач на посту главы ДНР

Пушилин был избран главой ДНР накануне. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Народного совета республики. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона.

7