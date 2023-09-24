В нескольких российских регионах выпал снег

В республике Алтай выпал первый снег, сообщают местные жители в социальных сетях. Один из пользователей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег.

Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.

Также о первом снеге сообщают жители Междуреченска в Кемеровской области. В том же регионе жители города Юрга увидели за окном снег.

В Красноярском крае водителей предупредили о снеге, появившемся на федеральной трассе Р257 «Енисей». Осадки зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».