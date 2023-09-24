Многодетная амурская тигрица стала мамой в пятый раз

Самка амурского тигра под номером T 7F, проживающая в нацпарке «Земля леопарда», стала мамой в пятый раз. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников.

© Telegram-канал ««Земля леопарда» - дирекция заповедников»

Отмечается, что тигрица является самой плодовитой кошкой нацпарка, она родила уже 12 котят.

«За всю историю научных наблюдений в нацпарке случай подобной плодовитости стал рекордным и наблюдается впервые», — рассказали в заповеднике.

Сейчас «Землю леопарда» населяют около 60 амурских тигров. Это известно благодаря сети из 500 фотоловушек, которые равномерно распределены по охраняемой территории.