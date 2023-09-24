Метеоролог сообщил об ухудшении погоды в октябре

"В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже", - пояснил Вильфанд.