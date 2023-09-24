Метеоролог сообщил об ухудшении погоды в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после дня осеннего равноденствия 23 сентября световой начнет сокращаться, а затем, в октябре, из-за так называемых "барических депрессий" начнется дождливая и ненастная погода, сообщает ТАСС.
"В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже", - пояснил Вильфанд.
"Барические депрессии" приносят за собой ненастную погоду - при этом самым "депрессивным" месяцем в году является ноябрь.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в ряде регионов России в ближайшие дни. По словам Романа Вильфанда, наиболее сложная ситуация с погодой будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, особенно сложной - в Алтайском крае.