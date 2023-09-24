В Госдуме придумали новую льготы для беременных

Для беременных женщин в РФ необходимо создать отдельные стойки регистрации в аэропортах, чтобы их могли обслуживать без очереди. Такую инициативу выдвинул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в письме министру транспорта РФ Виталию Савельеву , передает URA.RU.

Он указал, что беременным женщинам рекомендуется чаще отдыхать и не подвергать себя физическим нагрузкам, в том числе долгому пребыванию в положении стоя. Сегодня ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорт. Лишь некоторые компании предлагают бесплатные предполетные и послеполетные процедуры для отдельной категории россиян. Следовательно, единого подхода по организации быстрых процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет.