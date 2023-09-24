В Госдуме придумали новую льготы для беременных
Для беременных женщин в РФ необходимо создать отдельные стойки регистрации в аэропортах, чтобы их могли обслуживать без очереди. Такую инициативу выдвинул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в письме министру транспорта РФ Виталию Савельеву, передает URA.RU.
Он указал, что беременным женщинам рекомендуется чаще отдыхать и не подвергать себя физическим нагрузкам, в том числе долгому пребыванию в положении стоя. Сегодня ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорт. Лишь некоторые компании предлагают бесплатные предполетные и послеполетные процедуры для отдельной категории россиян. Следовательно, единого подхода по организации быстрых процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет.
Слуцкий подчеркнул, что оказание будущим матерям всесторонней помощи — одна из главных задач национальной политики, в том числе проекта «Демография». Реализация инициативы поможет беременным женщинам чувствовать себя комфортно в своем положении.
«Уступать место беременной женщине — норма этики и морали, а не положение закона. Однако государство обязано всячески охранять и поощрять право женщин на материнство», — заявил он.