Икону Ушакова возвратят в штаб Черноморского флота после восстановления здания

Икона святого воина Федора Ушакова, которая чудом сохранилась при ракетном ударе по штабу Черноморского флота, будет возвращена туда после проведения восстановительных работ. Сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя.

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Об этом сообщил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ, передает РИА Новости.

В здании штаба икона хранилась 23 года. По словам Халюты, после ЧП также была найдена неповрежденная лампада, которая висела перед образом.

В результате ракетного удара по Севастополю 22 сентября было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Однако деревянная икона святого Федора Ушакова, которая находилась там, уцелела, хотя сгорела ее деревянная рама.