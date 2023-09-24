Икону Ушакова возвратят в штаб Черноморского флота после восстановления здания
Икона святого воина Федора Ушакова, которая чудом сохранилась при ракетном ударе по штабу Черноморского флота, будет возвращена туда после проведения восстановительных работ. Сейчас образ с частицей мощей святого находится в Свято-Владимирском соборе Севастополя.
Об этом сообщил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ, передает РИА Новости.
В здании штаба икона хранилась 23 года. По словам Халюты, после ЧП также была найдена неповрежденная лампада, которая висела перед образом.
В результате ракетного удара по Севастополю 22 сентября было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Однако деревянная икона святого Федора Ушакова, которая находилась там, уцелела, хотя сгорела ее деревянная рама.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал это чудом и предложил провести крестный ход с иконой по всем населенным пунктам Севастополя в день памяти святого 15 октября.