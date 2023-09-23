Умерла советская и российская актриса Клавдия Блохина

Советская и российская актриса театра и кино Клавдия Блохина, заслуженная артистка России, умерла на 89-м году жизни, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Прощание с артисткой состоится в Щепкинском фойе Малого театра 26 сентября. Начало гражданской панихиды - в 12:00 мск.

Клавдия Ефимовна Блохина родилась 21 декабря 1934 года. Окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и в 1955 году была приглашена в труппу Малого театра.

Среди созданных ею образов - Анютка («Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Саша («Село Степанчиково» Ф. М. Достоевского), Лиза («Горе от ума» А. С. Грибоедова), миссис Грэхем («Веер леди Уиндермиер» О.Уайльда), Оля («Светит, да не греет» А. Н. Островского) и многие другие.

Блохина снялась в 20 картинах. Среди них «Секрет красоты», «Анюта», «Сверстницы», «Первая любовь», «Разведчица Татьяна Бауэр», «Дорогой мой человек».