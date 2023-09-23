Эксперты: затяжной COVID вызывает повреждения ряда органов

Группа исследователей из Великобритании выяснила, что затяжной коронавирус способен в дальнейшем вызывать у заболевшего повреждения нескольких органов. Доклад опубликован в специализированном журнале Lancet.

Ученые в ходе работы над докладом наблюдали за 259 пациентами клиник королевства, а также за 52 участниками контрольной группы, у которых не было выявлено коронавирусной инфекции.

По данным исследователей, через несколько месяцев после выписки из больницы у 61% пациентов, переболевших коронавирусом, были обнаружены патологические изменения на снимках МРТ.

В частности, у перенесших заболевания в 14 раз чаще, чем у людей из контрольной группы, наблюдались повреждения легких, в три раза - повреждения мозга, вдвое чаще - повреждения почек.