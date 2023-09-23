В Чечне заявили о решении вопроса с учебником Мединского

Новый учебник по истории России для 10-11 классов, одним из соавторов которого стал помощник президента Владимир Мединский, вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, однако на данный момент этот вопрос решен. Об этом заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram.

По его словам, Мединский признал, что одна глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил в готовности привести ее в порядок. Не менее решительной была позиция министра просвещения Сергея Кравцова, отметил Даудов.

«Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — пояснил Даудов и добавил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Даудов подчеркнул, что в настоящее время указанный вопрос решен и «справедливость восстановлена».