Умер Борис Останин, переводчик Кастанеды и "Тибетской книги мертвых"

22 сентября на 77-м году жизни скончался Борис Владимирович Останин, русский советский и российский писатель, переводчик, редактор, одна из ярчайших фигур отечественного литературного подполья.

© Российская Газета

С середины 70-х Останин был соредактором знаменитого самиздатовского журнала "Часы". В 1978-м выступил соучредителем Премии Андрея Белого. Переводил Камю, Жене, Кастанеду, одного из "отцов" (наряду с Беккетом) театра абсурда Ионеско, "Тибетскую книгу мертвых". Был редактором и консультантом издательств "Амфора" и "Пальмира".

Останин родился в семье военного летчика, отец погиб, когда Борису было десять. Окончил Ленинградский университет. Работал кочегаром, сторожем, лифтером.

Некролог Бориса Владимировича появился на "Полке".