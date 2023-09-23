Умер Борис Останин, переводчик Кастанеды и "Тибетской книги мертвых"
22 сентября на 77-м году жизни скончался Борис Владимирович Останин, русский советский и российский писатель, переводчик, редактор, одна из ярчайших фигур отечественного литературного подполья.
С середины 70-х Останин был соредактором знаменитого самиздатовского журнала "Часы". В 1978-м выступил соучредителем Премии Андрея Белого. Переводил Камю, Жене, Кастанеду, одного из "отцов" (наряду с Беккетом) театра абсурда Ионеско, "Тибетскую книгу мертвых". Был редактором и консультантом издательств "Амфора" и "Пальмира".
Останин родился в семье военного летчика, отец погиб, когда Борису было десять. Окончил Ленинградский университет. Работал кочегаром, сторожем, лифтером.
Некролог Бориса Владимировича появился на "Полке".
"Скончался Борис Останин, бесконечно остроумный человек. Его последняя книга, "Догадки о Набокове", вышла в этом году в издательстве "Пальмира". Дорогой Борис Владимирович, нам будет очень вас не хватать", - сказано в нем.