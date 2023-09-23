Власти объяснили звук взрыва в Крыму

В Джанкое взорвалась газобалонная установка в автомобиле. Таким образом звук взрыва на полуострове в субботу, 23 сентября, объяснил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

По его словам, громкий хлопок, который слышали местные жители, был связан именно с неисправностью транспортного средства. «Доверяем только официальным источникам», — заключил автор публикации.

Ранее в парке Учкуевка нашли часть ракеты Вооруженных сил Украины, которая была ранее сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). Парк закрыли, территория была оцеплена.