Инфекционист рассказала, как отличить грипп и COVID-19 от ОРВИ

С наступлением сентября всевозможными ОРВИ, включая и гриппом, мы стали болеть заметно чаще. Быстро растет и заболеваемость COVID-19 - особенно в крупных городах. Как отличить грипп и коронавирусную инфекцию от других "простудных" вирусов? Как защититься? На эти вопросы "РГ" ответила врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник.

"Уже зарегистрированы лабораторно подтверждённые случаи гриппа, в том числе свиного гриппа - H1N1, и птичьего - H3N2, регистрируются вирусы гриппа типа В, а также растет заболеваемость COVID-19. Также очень много случаев ОРВИ негриппозной этиологии - это аденовирусные, респираторно-синцитиальные, коронавирусные (не COVID), боковирусные, метапневмовирусные и риновирусные инфекции. Большинство из перечисленных ОРВИ составляют риновирусные инфекции", - рассказала Елизавета Темник.

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Как разобраться, какой именно вирус вызвал заболевание?

Симптомы всех этих заболеваний схожи:

- общая интоксикация,

- слабость,

- недомогание,

- боли в мышцах и суставах,

- головная боль,

- синдром лихорадки.

Отличия

1) При гриппе чаще всего температура повышается стремительно и до высоких значений - до 38-39 градусов, иногда выше. При аденовирусных инфекциях и парагриппе более характерна субфебрильная температура - 37,5, редко выше 38.

2) При гриппе в первые дни характерен "сухой нос" - отсутствие насморка.

Для риновирусной инфекции на фоне субфебрильной температуры характерны выделения из носа, заложенность носа.

3) При респираторно-синцитиальной инфекции возникают симптомы, похожие на проявления пневмонии - кашель, одышка (в тяжелых случаях вплоть до развития дыхательной недостаточности). Эта инфекция особенно опасна для маленьких детей.

4) Характерные признаки аденовирусной инфекции - увеличиваются лимфоузлы и появляется боль в горле, иногда конъюнктивит.

Чтобы установить точный диагноз, нужны лабораторные исследования.

"Для диагностики можно сдать респираторный мазок на основные перечисленные группы острых респираторных вирусных инфекций", - отмечает доктор Темник.

Как лечиться?

Многие терапевтические рекомендации одни и те же для всех перечисленных инфекций. Это:

1) теплое обильное питье (при кашле - хорошо щелочное, например, подогретую минеральную воду без газа).

2) при насморке соляные растворы в нос, сосудосуживающие капли.

3) при боли в горле - полоскание.

4) Жаропонижающие при высокой температуре, если она плохо переносится.

Какие лекарства принимать?

"При лечении не гриппозных ОРВИ мы не прибегаем к противовирусным препаратам, так как они не имеют доказательной базы в плане эффективности и безопасности. Выделенные вирусы гриппа сохраняют чувствительность к препаратам осельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза)", - советует Елизавета Темник.

Нужно ли делать прививку от гриппа и COVID-19?

"Людям, кто прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, пока ревакцинироваться не нужно. Скоро обещают вывести на рынок обновленную вакцину, которая должна защищать от новых вариантов коронавирусной инфекции, так что стоит подождать. А вот от гриппа уже можно начинать прививаться такими вакцинами, как "Ультрикс Квадри", либо "Инфлювак", - советует доктор Темник.

Она также отметила, если есть возможность привиться от респираторно-синцитиальной инфекции - лучше это сделать.

"Это актуально для новорожденных и маленьких детей, у которых эта инфекция может вызвать развитие выраженной дыхательной недостаточности", - подчеркивает эксперт.

Что касается пожилых людей, им можно одновременно с прививкой от гриппа пройти и вакцинацию от пневмококка (обе инъекции можно сделать в один день - это обычная рекомендуемая схема).