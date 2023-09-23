Приемный отец Дани Милохина пожаловался на требование властей снести дом

Власти Анапы потребовали снести два дома, принадлежащие семье блогера Дани Милохина. Об этом заявил приемный отец блогера Дмитрий Тюленев, пишет МК.

Администрация Анапы считает, что дома Дмитрия Тюленева и его родителей построены с нарушением градостроительных норм. Чиновники требуют снести здания.

Тюленев заявил, что считает данные требования «репрессиями». По его словам, это не первое давление со стороны властей. Ранее был закрыт принадлежащий его семье магазин. При этом местные адвокаты отказываются помогать Тюленевым.

В прошлом году Милохин спел гимн Украины в стриме, а затем уехал из России в ОАЭ. В этом сентябре он ненадолго вернулся в Россию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию - для «патриотического воспитания». После этого блогер вновь уехал в ОАЭ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. При этом в базе федерального розыска карточки Милохина не появилось.