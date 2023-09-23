Губернатор Севастополя поручил разобраться с закрытыми временными укрытиями

По словам Михаила Развожаева, возникают вопросы, почему, например, ключи от подвалов находятся у тех, кто уехал на выходные.

«Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать убежища», — написал он в Telegram.

Глава региона напомнил, что укрытия готовили ещё год назад, «пока в городе было относительно спокойно», при этом происходящее сейчас — «уже реальность».

В августе 2022 года после первой атаки на штаб Черноморского флота Развозжаев поручил повесить указатели к ближайшим укрытиям и подчеркнул: «Севастополь — под надёжным куполом ПВО».