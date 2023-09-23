Колбасу с африканской чумой свиней нашли в магазинах Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в колбасе двух производителей нашли африканскую чуму свиней
В магазинах Санкт-Петербурга нашли колбасу двух торговых марок с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает РБК со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Ведомство направило в продуктовые сети города и Ленинградской области предписания с требованием снять с продажи некоторые мясные изделия ЗАО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт».
Россельхознадзор получил данные о выявлении ДНК вируса АЧС в свиноводческой продукции этих компаний.
Специалистам поручили поместить на изолированное хранение оставшуюся в магазинах продукцию и провести отбор проб, к исследованиям эксперты приступят на следующей неделе.
В августе Mash сообщал, что в Свердловской области на складе одного из крупнейших поставщиков мяса для шаурмы нашли десятки килограммов тухлой курицы. Мясо мыли, мариновали и реализовывали.
Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.