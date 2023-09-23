Медведь запугал жителей закрытого военного городка Снежинск в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Mash. КПП города не впускает охотников для отлова животного.

Медведь на улицах города с населением около 50 тысяч человек появился несколько дней назад. Отдел гражданской обороны и ЧС попросил жителей не гулять в лесу и прилегающих к нему территориях.

Ранее было опубликовано видео, на котором бурый медведь выбрал большое дерево в лесу в качестве чесалки. После почесывания он отправился дальше по своим делам. Накануне в Сети появились кадры, на которых камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ею, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.

До этого жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. После появления в людном месте медведь ушел обратно в лес.