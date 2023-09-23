Онищенко допустил введение «точечного» масочного режима из-за COVID-19 и ОРВИ
В России могут ввести «точечный» масочный режим из-за COVID-19. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, передаёт ТАСС.
Онищенко отметил, что осенью заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ традиционно растет. Это связано с началом нового учебного года и массовым возвращением людей из отпусков. Из-за более частых контактов начинается эпидемический сезон. Поэтому возможно введение специального режима в отдельных организациях и регионах.
«Масочный режим по необходимости могут ввести в конкретном классе, в конкретном учреждении, в конкретном регионе», - сказал Онищенко.
По его мнению, исключено введение масочного режима «по всей России».
Академик рекомендовал прививаться от гриппа, одеваться по сезону, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, правильно питаться, принимать витамины и быть в хорошем настроении.
Заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю выросла на 48%. Количество госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.