Онищенко допустил введение «точечного» масочного режима из-за COVID-19 и ОРВИ

В России могут ввести «точечный» масочный режим из-за COVID-19. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, передаёт ТАСС.

Онищенко отметил, что осенью заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ традиционно растет. Это связано с началом нового учебного года и массовым возвращением людей из отпусков. Из-за более частых контактов начинается эпидемический сезон. Поэтому возможно введение специального режима в отдельных организациях и регионах.

«Масочный режим по необходимости могут ввести в конкретном классе, в конкретном учреждении, в конкретном регионе», - сказал Онищенко.

По его мнению, исключено введение масочного режима «по всей России».

Академик рекомендовал прививаться от гриппа, одеваться по сезону, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, правильно питаться, принимать витамины и быть в хорошем настроении.