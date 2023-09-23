Севастопольцы начали флешмоб с исполнением гимна города

После ракетной атаки на город севастопольцы стихийно подхватили флешмоб с исполнением знаменитой песни "Легендарный Севастополь , неприступный для врагов", являющейся гимном города моряков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев .

"В Городе-Герое прямо сейчас флешмоб: люди поют его гимн и выкладывают видео в соцсети", - написал губернатор, подкрепив этот пост несколькими видео, взятыми из социальных сетей.

"Самое прекрасное здесь то, что эта акция - спонтанная. Ее придумали сами жители и начали публиковать записи на личных страницах", - заявил Развожаев.

Инициативу горожан уже подхватили местные телеканалы, и песню исполняет весь город. Отметим, что флешмоб начался после беспрецедентной ракетной атаки на Севастополь. Накануне силы ПВО сбили над городом пять французско-британских ракет Storm Shadow. Однако врагу удалось поразить здание штаба Черноморского флота. В результате там вспыхнул пожар, один военнослужащий погиб. До позднего вечера в городе продолжалась эвакуация осколков боевой части одной из сбитых ракет, упавшей у здания театра им. Лууначарского. Сегодня утром в городе отбита новая воздушная атака противника.