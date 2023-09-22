Немоляева ответила на призыв Анатолия Белого* к бойкоту российских актеров
Народная артистка России Светлана Немоляева прокомментировала призыв её бывшего коллеги Анатолия Белого* (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) к протестам против гастролей российских актёров. Об этом сообщают «Известия».
«Может быть, он увидит нашу беседу. Если так, то пусть знает: он чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась», – рассказала она.
Немоляева также добавила, что в спектакле «Поминальная молитва» театра «Ленком» должен был сыграть её сын Александр Лазарев. Однако из-за призыва Белого постановку отменили в Израиле.
«Мы чудесно, дружелюбно с ним работали. Он говорил обо мне потрясающие слова: как ему легко работалось и так далее. То, что он сделал – просто нож в спину», – добавила Немоляева.
Ранее о действиях Белого* высказалась актриса Яна Поплавская.