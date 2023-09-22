В Болгарии прокомментировали решение о высылке священников РПЦ
Решение о высылке священников Русской православной церкви из Венгрии было принято органом нацбезопасности страны. Об этом заявил премьер-министр республики Николай Денков, передает «РИА Новости».
«Решение было принято на основании засекреченного отчета. Я только ознакомился с ним, и я напрямую не причастен к принятию этого решения. Это решение государственного агентства национальной безопасности», — сказал он.
Ранее стало известно, что священников русского храма-подворья в Софии обязали покинуть в течение 24 часов Венгрию, поскольку их пребывание в стране «представляет угрозу для госбезопасности». В РПЦ выразили протест в связи с действиями республики, назвав высылку своих представителей «необоснованной и продиктованной русофобскими мотивами».