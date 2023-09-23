Пустыня Каракумы включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде включила пустынные экосистемы «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи» в Список всемирного наследия. Об этом сообщили в МИД Туркмении.

Объекты добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», представленной Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном. Как отметили в организации, пустыни являются моделью непрерывных эколого-биологических процессов, которые определяют адаптацию и выживание флоры и фауны в изменяющихся экстремальных окружающих условиях.