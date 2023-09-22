В исследовании обновленного "Спутника V" примут участие около 100 человек
Около 100 человек примут участие в III-IV фазах клинических исследований обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое же число участников предполагается и в исследованиях препарата "Спутник М" для подростков, следует из данных, опубликованных в государственном реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.
"Изучение безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 "Гам-ковид-вак" с измененным антигенным профилем, у взрослых добровольцев. Количество пациентов - 100 [человек]", - следует из данных реестра.