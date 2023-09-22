Сегодняшний удар по Севастополю, осуществленный управляющим Киевом коллективным Западом, только подтверждает мою теорию о том, что эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются. Не вижу другого исхода, — написала Симоньян.