Описано влияние ракетной атаки в Севастополе на поведение туристов

Ракетный удар по Севастополю никак не повлияет на туристический поток в регионе, заявила депутат Госдумы, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач. Влияние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым на поведение российских туристов она раскрыла в беседе с RTVI.

По ее словам, учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в 2023 году, у туристов была ограничена возможность доехать или долететь до полуострова.

«У нас немногие туристы, которые хотели попасть в Крым и Севастополь, смогли сюда добраться. Поэтому ситуация, которая сейчас случилась, никак не повлияет на туристический поток», — пояснила Лобач.

Кроме того, депутат отметила, что туристического сезона в 2023 году ни в Крыму, ни в Севастополе практически не было.