Вассерман рассказал, как ему выбирали имя

Сервис для подбора имен новорожденным, которые запустила Федеральная налоговая служба, станет помощником для семей, но, называя своих детей, люди все равно будут опираться на традиции, даже не осознавая это, считает член Комитета Государственной Думы по просвещению, известный эрудит Анатолий Вассерман. Он рассказал «Парламентской газете», как получил свое имя.

Ранее 22 сентября Федеральная налоговая служба сообщила, что запустила сервис, который будет помогать родителям выбрать имя ребенку. Он будет работать на базе реестра ЗАГС, используя информацию о детях, рождение которых зарегистрировано с 1 октября 2018 года. Сайт позволит подобрать имя на основе разных критериев — пола ребенка, наиболее частых сочетаний имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости, а также первой букве и длине имени.

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По мнению депутата, новый сервис — это помощник, который не заменит процесс принятия решения.

«Дело в том, что выбор имен для детей — это дело не только, а порою и не столько самих родителей. Мы всегда опираемся на традиции, хотя и не всегда это осознаем. А традиций на сей счет у разных народов существует немало», — сказал он.

Вассерман рассказал историю своего имени.

«У ашкеназов — восточно-европейских евреев, — принято выбирать имя новорожденному среди имен недавно умерших родственников. Так, мой дед по отцовской лини, в чью честь я назван, умер за три года и четыре дня до моего рождения», — поделился подробностями политик.

У большей части христианских и мусульманских народов имена выбирают из имен, упомянутых в Священном Писании, пояснил он.

«Поскольку Писание большое, то и выбор велик. А, например, значительная часть имен, возникших в советское время и представлявших собою сокращение от разных лозунгов или фамилий, как, например, Марлен — из фамилий Маркс и Ленин, довольно скоро вышла из употребления, по крайней мере массового, просто потому что эта традиция не успела сформироваться и затмить прежнюю», — рассказал депутат.

Поэтому, по его мнению, появление сервиса, помогающего выбрать имя, лежит в рамках уже существующей традиции.

«Грубо говоря, если раньше при выборе имени из допустимого набора советовались с родным и близкими, то сейчас, когда жизнь сократила активность прежних социальных связей, взамен появляются новые советчики», — считает Вассерман.

Но он не уверен, что человеку стоит полагаться на достижения искусственного интеллекта и надеяться на его всемогущество, так как такие технологии ограничены.