Технолог пояснила, как правильно хранить мед

Технолог Третьякова пояснила, как правильно хранить мед
Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова рассказала, что натуральный мед можно хранить не более 2 лет. Она пояснила, что в меде гнилостные процессы практически сведены на нет, а вредные микроорганизмы не могут его испортить, сообщает NEWS.ru.
«Иногда кажется, что срок годности меда неограничен. На самом деле при правильном хранении его можно использовать на протяжении 1-2 лет», – сказала Третьякова.
По ее словам, целебные свойства продукта со временем теряются.Третьякова отметила, что мед необходимо хранить в стеклянной или керамической посуде, плотно закупоривая. Оптимальной температурой для него считается от 0 до плюс 20 градусов.