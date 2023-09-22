Технолог пояснила, как правильно хранить мед

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова рассказала, что натуральный мед можно хранить не более 2 лет. Она пояснила, что в меде гнилостные процессы практически сведены на нет, а вредные микроорганизмы не могут его испортить, сообщает NEWS.ru.