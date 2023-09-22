Артемий Лебедев раскритиковал памятник Петру I в Москве

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Rutube-канале назвал «куском бронзового говна» памятник Петру I в Москве. Он предложил убрать скульптуру авторства Зураба Церетели из центра столицы и перенести за город. По словам Лебедева, Москва не заслужила такого некрасивого памятника.

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А Петра I, который там [в центре Москвы] стоит, конечно, давно пора снести и поставить куда-нибудь за городом в качестве напоминания о том, как не надо делать ... [не очень красивые] скульптуры, — заявил блогер.

До этого Лебедев написал в своем Telegram-канале, что он будет скучать по своей недвижимости в Киеве, которая была изъята по решению украинских властей. Блогер опубликовал фотографии одной из конфискованных квартир.

О конфискации имущества блогера ранее объявила директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции Инна Богатых. Чиновница отметила, что дизайнер лишился жилья из-за гражданской позиции.

У Лебедева не было возможности посещать свою недвижимость в Киеве в течение нескольких лет. В 2017 году украинские власти запретили ему въезд в страну. Осенью 2022-го в отношении блогера были введены персональные санкции. Позднее Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения за репортаж о Запорожской АЭС.