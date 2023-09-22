Тренер задолжала родителям учеников 300 тысяч рублей за отмененную поездку

В Новосибирской области тренер по танцам задолжала родителям учеников 300 тысяч рублей за отмененную поездку на фестиваль. Одна из матерей рассказала KP.RU, что за два дня до отправления из Искитима в Казань на конкурс преподаватель отказалась ехать с детьми. Она заявила, что обиделась на родителей, которые якобы обвинили ее в нерациональной трате денег и наличии любимчиков среди учеников.

© News.ru

Дети ревут, не понимают, что произошло. Родителям она толком ничего не объяснила. Спустя пять дней мы начали спрашивать, где наши деньги. Тренер объяснила, что организаторы деньги еще не вернули, что она тоже их ждет. Началось «кормление завтраками», — рассказывает женщина.

Видео дня

Поездка должна была состояться еще в августе, но деньги так никому и не вернули. Назвать родителям наименование компании организаторов тренер отказалась. При этом в гостинице, где должны были остановиться дети, рассказали, что в списках на заселение не было ни педагога, ни учеников. Собеседница издания отмечает, что не смогла найти, на какой конкретно фестиваль ученики должны были поехать.

Позже тренер сообщила, что деньги якобы пришли, но на другой счет, а ее карту заблокировали. Она заявила, что пытается решить эту проблему. В итоге родители написали заявления в прокуратуру и полицию. Мать ученицы уточнила, что преподаватель танцев также оказалась должна денег владельцу помещения, где проводила занятия.

Сама тренер рассказала изданию, что фестиваль действительно должен был состояться, но поехать на него не получилось из-за недовольства родителей. Преподаватель заявила, что не посчитала нужным везти детей, если ей их не доверяют. Она отметила, что рассчитывает вернуть деньги к середине октября.

Фестиваль не придуманный, просто мы не разглашаем его название, чтобы родители не писали организаторам. Наша поездка не состоялась не по их вине, а только по нашей. Видимо, родителей не устроили какие-то условия поездки, потому что я выслушала много недовольных комментариев, — заявила тренер.