Врач назвала простые способы защититься от нового штамма COVID-19 «пирола»

Для защиты от нового штамма COVID-19 «пирола» необходимо чаще мыть руки и соблюдать дистанцию в общественных местах, отметила профессор, медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская. Эти и другие простые способы избежать заражения вирусом терапевт назвала «Ленте.ру».

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«Коронавирус, как и вирус гриппа, мутирует, приспосабливаясь к жизни. Это естественный процесс, — рассказала врач. — Прошло время "омикрона", ему на смену пришел новый штамм "пирола". Он более заразный даже по сравнению с высококонтагиозным "омикроном"».

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В то же время, по словам Каневской, «пирола» не имеет отличительных симптомов заражения. У человека, подхватившего вирус, может подняться высокая температура, появиться заложенность носа и затрудненное дыхание, кашель и першение в горле. Также, продолжила врач, заболевший страдает от слабости, озноба, головной боли, ломоты в теле.

"При заражении «пиролой» у человека может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние". Светлана Каневская врач, профессор

Каневская пояснила, что пока ученым неизвестно, какие могут быть последствия для здоровья человека, так как штамм зафиксировали недавно и время для его изучения было ограничено. Однако, добавила она, можно снизить риск заражения «пиролой», следуя простым правилам.

В целях профилактики профессор призвала часто мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маску для защиты органов дыхания и вести здоровый образ жизни.

Как и прежде, в зоне повышенного риска заражения остаются люди с низким иммунитетом, пожилые, больные сахарным диабетом, пациенты, принимающие препараты для снижения работы иммунитета и те, кто не болел и не прививался более полутора лет, предупредила Каневская.

Врач настаивает: если после вакцинации или болезни прошло больше года, необходимо вновь привиться. Только так, по ее заверениям, можно поддерживать адекватное количество защитных антител. Если их достаточно, то человек или не заразится, или перенесет болезнь легко и без осложнений, заключила профессор.