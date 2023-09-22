Картаполов: Правила осеннего призыва в этом году не изменятся

Осенний призыв на военную службу в текущем году пройдет по прежним правилам: призывники получат повестки в бумажной форме, но штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины с октября будет повышен. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий уточнил, что электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить призывникам только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины в этом году повысится до 30 тысяч рублей (в настоящее время такой штраф составляет 3 тыс. рублей). Норма вступит в силу с 1 октября 2023 года.

До этого сообщалось, что в России будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан. Ставить россиян на воинский учет и снимать с него теперь будут без личной явки в военкомат. Военнообязанные смогут вносить изменения в сведения реестра о себе через «Госуслуги». Подробнее — в материале «Газете.Ru».