Советскую актрису и бывшую жену Райкина Гулю Салахову похоронили в Баку

Фото: советскую актрису Гулю Салахову, бывшую жену Райкина, похоронили в Баку
Советскую и азербайджанскую киноактрису и художницу Гулю Салахову, бывшую вторую жену народного артиста России Константина Райкина, вчера, 21 сентября, похоронили в Баку. Об этом сообщает местное агентство APA, публикуя фото с траурной церемонии.
Салахова скончалась утром 19 сентября в возрасте 70 лет.
По словам сына, перед этим артистка долго болела и полгода проходила лечение - сначала за границей, потом в Баку.
Церемония прощания с Гулей Салаховой состоялась в мечети Тезепир, в ней приняли участие родные и близкие актрисы, представители азербайджанской культуры.
Похоронена Салахова была на Ясамальском кладбище.