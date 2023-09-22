Советскую актрису и бывшую жену Райкина Гулю Салахову похоронили в Баку

Советскую и азербайджанскую киноактрису и художницу Гулю Салахову, бывшую вторую жену народного артиста России Константина Райкина, вчера, 21 сентября, похоронили в Баку. Об этом сообщает местное агентство APA, публикуя фото с траурной церемонии.

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Салахова скончалась утром 19 сентября в возрасте 70 лет.

По словам сына, перед этим артистка долго болела и полгода проходила лечение - сначала за границей, потом в Баку.

Церемония прощания с Гулей Салаховой состоялась в мечети Тезепир, в ней приняли участие родные и близкие актрисы, представители азербайджанской культуры.