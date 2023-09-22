ФНС запустила сервис подбора имени ребенку

Федеральная налоговая служба России запустила на портале Единого госреестра ЗАГС сервис, который поможет родителям подобрать имя для ребенка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В основе сервиса пять тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых было зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

«Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом», - отмечается в сообщении.

При этом также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Он сформирован таким образом, что имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.

Ранее в Москве впервые за много лет сменился лидер среди самых популярных имен для новорожденных мальчиков. В первом квартале этого года на первом месте оказался Михаил, тогда как ранее его традиционно занимал Александр. А вот новорожденных москвичек по-прежнему называют Софией (Софьей), Анной, Марией, Евой и Викторией.